составить уравнение прямых, проходящих через точки А (3;0), В (7;-9), С (0;8).
Алгебра
составить уравнение прямых, проходящих через точки А (3;0), В (7;-9), С (0;8).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для первой прямой A(3;0) y=х-3 Для второй прямой B (7;-9) y=-2-х Для третьей прямой C (0;8) y=х+8
Гость:
Если прямая проходит через точки А(3; 0) и В(7; -9), то ее уравнение 9х+4у-27=0. Если прямая проходит через точки А(3; 0) и С(0; 8), то ее уравнение 8х+3у-24=0. Если прямая проходит через точки В(7; -9) и С(0; 8), то ее уравнение: 17х+7у-56=0. Уравнение прямой, проходящей через две точки ищется по формуле: (х-х₁)/(х₂-х₁)=(у-у₁)/(у₂-у₁)
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