Составить программу в qBASIK (нужны коды) Составить программу которая запрашивает 10 чисел и расставляет их в порядке возрастания

Экономика
Составить программу в qBASIK (нужны коды) Составить программу которая запрашивает 10 чисел и расставляет их в порядке возрастания
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 REM создание массива А для заполнения списком из 10 чисел 20 DIM A (1,10): 30 REM начало цикла для заполнения массива 40 FOR I=1 TO 10 50 REM формирование запроса на ввод I-го числа 60 PRINT “Введите”, I, “-ое число” 70 REM ввод I-го числа 80 INPUT J 90 REM присвоение I-му элементу массива значения числа 100 A(I)=J 110 NEXT I 120 REM цикл сортировки списка чисел по возрастанию 130 FOR I =1 TO 9 140 FOR J=I+1 TO 10 150 REM условие для упорядочения списка 160 IF A(I)>A(J) THEN b=A(I):A(I)=A(J):A(J)=b 170 NEXT J, I 180 REM цикл вывода упорядоченного списка на экран 190 FOR I=1 TO 10 200 PRINT А(I) 210 NEXT I Работа основного алгоритма (130-170 шаги программы) проверена на визуал бейсике. Работает!
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