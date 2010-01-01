1) Вырази 92746мм в сантиметрах и миллиметрах;дециметрах и миллиметрах;метрах и миллиметрах. Что ты замечаешь? 2)Запиши множество четырёхзначных чисел,у которых:а) все цифры одинаковые; б) сумма цифр равна 3.

Математика

1) Вырази 92746мм в сантиметрах и миллиметрах;дециметрах и миллиметрах;метрах и миллиметрах. Что ты замечаешь? 2)Запиши множество четырёхзначных чисел,у которых:а) все цифры одинаковые; б) сумма цифр равна 3.

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