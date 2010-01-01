1) Вырази 92746мм в сантиметрах и миллиметрах;дециметрах и миллиметрах;метрах и миллиметрах. Что ты замечаешь? 2)Запиши множество четырёхзначных чисел,у которых:а) все цифры одинаковые; б) сумма цифр равна 3.
Математика
1) Вырази 92746мм в сантиметрах и миллиметрах;дециметрах и миллиметрах;метрах и миллиметрах. Что ты замечаешь? 2)Запиши множество четырёхзначных чисел,у которых:а) все цифры одинаковые; б) сумма цифр равна 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
92746мм = 9274 см 6 мм = 927 дм 46 мм = 92 м 746 мм. Каждый раз последняя цифра переходит в мм. 2) а) 1000*х+100*х+10*х+х это запись четырехзначного числа с одинаковыми цифрами.
Гость:
1)1см =10мм 1дм=10см=100мм 1м=100см=1000мм 92746 мм / 10=9274 см 6 мм 92746 мм / 100 = 927дм 46 мм 92746 мм / 1000 = 92 м 746мм =92 м 7 дм 4 см 6 мм 2)б) 1110, 1101, 1011, 1002, 1020,1200, 2100,2010,2001,3000
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