В треугольнике ABC угол В равен 36°, угол С равен 42°. На стороне ВС взята точка М так, что ВМ = R, где R — радиус окружности, описанной около тре¬угольника ABC. Найти угол MAC.

Геометрия

В треугольнике ABC угол В равен 36°, угол С равен 42°. На стороне ВС взята точка М так, что ВМ = R, где R — радиус окружности, описанной около тре¬угольника ABC. Найти угол MAC.

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