В треугольнике ABC угол В равен 36°, угол С равен 42°. На стороне ВС взята точка М так, что ВМ = R, где R — радиус окружности, описанной около тре¬угольника ABC. Найти угол MAC.
Геометрия
В треугольнике ABC угол В равен 36°, угол С равен 42°. На стороне ВС взята точка М так, что ВМ = R, где R — радиус окружности, описанной около тре¬угольника ABC. Найти угол MAC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.К. окружность описана, то все вершины треуг. лежат на окруж., значит МВ=МС=МА=R., змачит треуг. АМС-равнобедренный, следовательно угол МАС=углу МСА=42 градуса...Угол АМС=180-42-42=96
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