/x/-x=2

Алгебра
/x/-x=2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|x|-x=2 1) x<0                                         2) x≥0    -x-x=2                                          x-x=2    -2x=2                                           0x=2     x=2:(-2)                                       x∈∅ (решений нет)     x=-1 (<0)     x=-1 - корень уравнения Ответ: -1
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