/x/-x=2
Алгебра
/x/-x=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|x|-x=2 1) x<0 2) x≥0 -x-x=2 x-x=2 -2x=2 0x=2 x=2:(-2) x∈∅ (решений нет) x=-1 (<0) x=-1 - корень уравнения Ответ: -1
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