Точки А, В, С, D не лежат в одной плоскости. Пересекаются ли плоскости, проходящие через точки В, D, C и A,C,D? (Ответ обосновать!)
Геометрия
Точки А, В, С, D не лежат в одной плоскости. Пересекаются ли плоскости, проходящие через точки В, D, C и A,C,D? (Ответ обосновать!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плоскости B C D и A C D имеют 2 общие точки C D значит они пересекаются по прямой проходящей через эти точки.
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