Точки А, В, С, D не лежат в одной плоскости. Пересекаются ли плоскости, проходящие через точки В, D, C и A,C,D? (Ответ обосновать!)

Геометрия

Точки А, В, С, D не лежат в одной плоскости. Пересекаются ли плоскости, проходящие через точки В, D, C и A,C,D? (Ответ обосновать!)

Автор: Гость