На сколько килограммов 1т больше, чем1кг
Математика
На сколько килограммов 1т больше, чем1кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1т=1000 кг 1000-1=999 на 999 кг
Гость:
Так как 1 т = 1000 кг, то 1000 -1 = 999 кг. Ответ на 999 кг.
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