велосипедист доехал от озера до деревни и вернулся обратно,затратив на весь путь 1 час. От озера до деревни он ехал со скоростью 15км/час. Чему равно расстояние от озера до деревни?

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Пусть расстояние от озера до деревни равно х км, тогда время затраченное на путь от озера до деревни равно х/15 ч. Так как велосипедист ехал туда и обратно и затратил на весь путь 1ч составим уравнение: х/15 +х/15 = 1, 2х=15, х=7,5 км/ч.