Тело первые 11 с двигалось со скоростью 7,2 км/ч , следующие 15 с -со скоростью 72 км/ч , последние 5 с -со скоростью 36 км/ч . Найти среднюю скорость на всем пути.

Физика

Тело первые 11 с двигалось со скоростью 7,2 км/ч , следующие 15 с -со скоростью 72 км/ч , последние 5 с -со скоростью 36 км/ч . Найти среднюю скорость на всем пути.

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