Тело первые 11 с двигалось со скоростью 7,2 км/ч , следующие 15 с -со скоростью 72 км/ч , последние 5 с -со скоростью 36 км/ч . Найти среднюю скорость на всем пути.
Физика
Тело первые 11 с двигалось со скоростью 7,2 км/ч , следующие 15 с -со скоростью 72 км/ч , последние 5 с -со скоростью 36 км/ч . Найти среднюю скорость на всем пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: t₁=11c t₂=15c t₃=5c ν₁=7.2км/ч=2м/с ν₂=72км/ч=20м/с ν₃=36км/ч=10м/с ---------------------------------- Vcр-? Решение: Vcр=S/t? где S=S₁+S₂+S₃. S₁=ν₁t₁; S₂=ν₂t₂; S₃=ν₃t₃ Vcр=(2м/с*11с+20м/с*15с+10м/с*5с)/31с=12м/с
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