Сумма первых шести членов арифметической прогрессии равна 9, разность между четвертым и вторым членами 0,4. Найдите первый член арифметической прогрессии.
Алгебра
Сумма первых шести членов арифметической прогрессии равна 9, разность между четвертым и вторым членами 0,4. Найдите первый член арифметической прогрессии.
Ответ(ы) на вопрос:
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Выражаем четвертый член прогрессии (а4) через второй (а2): а4-а2=0,4 откуда а4=а2+0,4 Свойство: Любой член арифметической прогрессии, начиная со второго, является средним арифметическим предыдущего и следующего члена прогрессии: Значит а3=(а2+а4)/2 или а3=(а2+а2+0,4)/2=а2+0,2 или а3-а2=0,2 Т.о., шаг арифметической прогресси равен 0,2. Сумма 6 первых членов арифметической прогрессии выражается формулой: S6=((2a1+d*5)/2)*6, где d=0,2 Подставляем значения: 9/6=а1+1/2 или 1,5=а1+0,5 откуда а1=1. Ответ: а1=1, прогрессия имеет вид: а1=1, а2=1,2, а3=1,4, а4=1,6, а5=1,8, а6=2 Проверка: Сумма: равна 9 разность а4-а2=1,6-1,2=0,4.
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