Хозяйка купила 6 чашек по 30 руб. за каждую и 12 тарелок по 20 руб. за каждую. Сколько рублей стоила вся покупка?
Математика
Хозяйка купила 6 чашек по 30 руб. за каждую и 12 тарелок по 20 руб. за каждую. Сколько рублей стоила вся покупка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*30=180 рублей за чашки 12*20=240 рублей за тарелки 180+240=420 рублей
Гость:
1)30*6=180 2)12*20=240 3)180+240=420 Ответ:....
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