Хозяйка купила 6 чашек по 30 руб. за каждую и 12 тарелок по 20 руб. за каждую. Сколько рублей стоила вся покупка?

Математика

Хозяйка купила 6 чашек по 30 руб. за каждую и 12 тарелок по 20 руб. за каждую. Сколько рублей стоила вся покупка?

Автор: Гость