Дана система линейных уравнений.Решить ее методом Крамера и матричным методом.Сделать проверку!                                                                             x-4y-2z =-3                                            ...

Математика
Дана система линейных уравнений.Решить ее методом Крамера и матричным методом.Сделать проверку!                                                                             x-4y-2z =-3                                                                                                       3x+y+z=5                                                                                                          3x-5y-6z =-9
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