Дана система линейных уравнений.Решить ее методом Крамера и матричным методом.Сделать проверку! x-4y-2z =-3 ...
Математика
Дана система линейных уравнений.Решить ее методом Крамера и матричным методом.Сделать проверку! x-4y-2z =-3 3x+y+z=5 3x-5y-6z =-9
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