Построить прямые. 4x-3y+12=0 x-3=0 2y+5=0 x-4y=0
Математика
Построить прямые. 4x-3y+12=0 x-3=0 2y+5=0 x-4y=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х-3у+12=0, 3у=4х+12, у=4х/3 + 4 две точки (0; 4) и (3; 8). х-3=0, х=3 две точки (3; 0) и (3; 1). 2у+5=0, 2у=-5, у=-2,5 точки для построения (0; -2,5) и (1; -2,5). х-4у=0, 4у=х, у=х/4 точки для построения (0; 0) и (4; 1)
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