найти длину связи: O2,Cl2,N2/

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Cl2-одинарная связь,O2-двойная связь,N2-тройная связь.Длина связи-расстояние между ядрами атомов в молекуле.Чем больше радиус молекулы,тем больше длина связи.Cl2-связь самая длинная из представленных эл-тов,N2-самая короткая и самая прочная.длина связи Cl2-0,146 нм(нанометр),О2-0,127 нм,N2-0,1095 нм