в первый день турист прошёл 20% намеченного пути, во второй день 3/7 всего пути, в третий день оставшиеся 13 км. Сколько всего км прошёл турист?

Математика

в первый день турист прошёл 20% намеченного пути, во второй день 3/7 всего пути, в третий день оставшиеся 13 км. Сколько всего км прошёл турист?

Автор: Гость