в первый день турист прошёл 20% намеченного пути, во второй день 3/7 всего пути, в третий день оставшиеся 13 км. Сколько всего км прошёл турист?
Математика
в первый день турист прошёл 20% намеченного пути, во второй день 3/7 всего пути, в третий день оставшиеся 13 км. Сколько всего км прошёл турист?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-0.2x-3x/7=13 0.8x-3x/7=13 56x/70-30x/70=13 26x/70=13 x=35 проверим 1) 35*20/100=7 км 35/7*3=15 км 7+15+13=35 км
Гость:
Пусть турист прошел х км. Тогда в первый день он прошел 0,2х, во второй 3х/7. Составим уравнение: х/5 + 3х/7 + 13 = х, 35х-7х-15х=455, 13х=455, х=35. Ответ 35 км.
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