с5+9=ш впиши нужное число единиц

Математика
с5+9=ш впиши нужное число единиц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+9=14 получаем 4 единицы c5+9=c+10+4
Гость:
5+9=14 получится 4 единицы потом с5+9=с+10+4
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