Изменила ли запятая смысл предложения? Ответ обоснуйте. 1.Словом нужно уметь доказывать свою правоту. 2.Словом, нужно уметь доказывать свою правоту.

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Изменила ли запятая смысл предложения? Ответ обоснуйте. 1.Словом нужно уметь доказывать свою правоту. 2.Словом, нужно уметь доказывать свою правоту.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запятая смысл предложения изменила. В первом случае используется указание на объект ("слово"), на который направлено или с которым связано действие. Чем? - Словом. Во втором случае слово "словом" используется в качестве вводного слова, используется в качестве обобщающего элемента.
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