Изменила ли запятая смысл предложения? Ответ обоснуйте. 1.Словом нужно уметь доказывать свою правоту. 2.Словом, нужно уметь доказывать свою правоту.
Русский язык
Изменила ли запятая смысл предложения? Ответ обоснуйте. 1.Словом нужно уметь доказывать свою правоту. 2.Словом, нужно уметь доказывать свою правоту.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запятая смысл предложения изменила. В первом случае используется указание на объект ("слово"), на который направлено или с которым связано действие. Чем? - Словом. Во втором случае слово "словом" используется в качестве вводного слова, используется в качестве обобщающего элемента.
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