По формуле а=bq+r найдите число a если дилитель b равен 81 неполное частное q равно 561 и остаток r равен 23

Математика

По формуле а=bq+r найдите число a если дилитель b равен 81 неполное частное q равно 561 и остаток r равен 23

Автор: Гость