По формуле а=bq+r найдите число a если дилитель b равен 81 неполное частное q равно 561 и остаток r равен 23
Математика
По формуле а=bq+r найдите число a если дилитель b равен 81 неполное частное q равно 561 и остаток r равен 23
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в данную формулу подставляем значения, получаем а=81*561+23, а=45441+23, а= 45464
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