в каком случае двигатель совершит большую работу (во сколько раз): для розгона с места до скорости 36км/ч или при увлечение скорости от 36км/ч до 72км/ч. силу сопртивления и время движения в обоих случаях считать одиноковыми
Физика
в каком случае двигатель совершит большую работу (во сколько раз): для розгона с места до скорости 36км/ч или при увлечение скорости от 36км/ч до 72км/ч. силу сопртивления и время движения в обоих случаях считать одиноковыми
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
работа в данной задаче идет на увеличение кинетической энергии. В 1 случае mv^2/2 - 0. Во 2 случае mV^2/2-mv^2/2.(V=72км/ч, v=36км/ч). Поделим выражение во 2 случает на выражение в 1 случае и получаем что во 2 случае работа совершится больше в 3 раза.
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