в каком случае двигатель совершит большую работу (во сколько раз): для розгона с места до скорости 36км/ч или при увлечение скорости от 36км/ч до 72км/ч. силу сопртивления и время движения в обоих случаях считать одиноковыми

Физика

в каком случае двигатель совершит большую работу (во сколько раз): для розгона с места до скорости 36км/ч или при увлечение скорости от 36км/ч до 72км/ч. силу сопртивления и время движения в обоих случаях считать одиноковыми

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