На двух полках стояло 12 книг. Когда с первой полки на вторую переставили столько книг, сколько до этого стояло на второй полке, то книг на полках стало поровну. Определите, сколько книг первоначально стояло на каждой полке.
Математика
На двух полках стояло 12 книг. Когда с первой полки на вторую переставили столько книг, сколько до этого стояло на второй полке, то книг на полках стало поровну. Определите, сколько книг первоначально стояло на каждой полке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть на первой полке х книг, а на второй у книг. Когда переставили на первой стало х-у книг, а на второй 2у книг. Составим систему уравнений: х+у=12, х-у=2у; х+у=12, х-3у=0; 4у=12, у=3. х=12-3=9. Ответ 9 и 3.
Гость:
х+у=12 y=12-x y-x=2x 12-x-x=2x 4x=12 x=3 y=12-3=9 Ответ 9 , 3.
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