В аптеке продается порошок Регидрон,который используют при обезвоживании организма. Один пакет порошка содержит 3,5 г хлорида натрия, 2,5г хлорида Калия, 2,9 г цитрата натрия и 10г глюкозы. Определите массовые доли всех компоне...

Химия
В аптеке продается порошок Регидрон,который используют при обезвоживании организма. Один пакет порошка содержит 3,5 г хлорида натрия, 2,5г хлорида Калия, 2,9 г цитрата натрия и 10г глюкозы. Определите массовые доли всех компонентов порошка Регидрон в полученном растворе.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один пакет порошка содержит 3,5 г хлорида натрия, 2,5г хлорида Калия, 2,9 г цитрата натрия и 10г глюкозы. Определите массовые доли всех компонентов порошка Регидрон в полученном растворе. 1. Определяем общую массу всех составляющих порошка Регидрон: М=3,5г+2,5г+2,9г+10г=18,9 г 2. Определяем массовые доли каждого компонента в смеси: хлорида натрия =3,5/18,9=0,1852 (или 18,52%) хлорида калия = 2,5/18,9=0,1323 (или 13,23%) цитрата натрия = 2,9/18,9=0,1534 (или 15,34%) глюкозы = 10/18,9=0,5291 (или 52,91%)
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