длинна трёх присмыкающихся 11,52метра,длинна варана 11%длинны анаконды а длинна крокодила в три раза больше длинны варана найти длинну всех трёх присмыкающих,

Математика
длинна трёх присмыкающихся 11,52метра,длинна варана 11%длинны анаконды а длинна крокодила в три раза больше длинны варана найти длинну всех трёх присмыкающих,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть длина анаконды x,тогда варана 0,11x, а крокодила 0,33x.Решим полученное уравнение: х+0,11х+0,33х=11,52. отсюда х=8, значит длина анаконды 8 метров, длина варана 0,88 метра, длина крокодила 2,64 метра.
Гость:
х-анаконда , 0,11х варан , 0,33х крокодил, х+0,11х+0,33х=11,52 1,44х=11,52 х=8 анаконда, 0,11*8=0,88 варан, 0,33*8=2,64 крокодил проверим 8+0,88+2,64=11,52
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