Акции предприятия подорожали на 150%, но через год спрос на продукцию упал и цена акций понизилась до первночальной. На сколько процентов снизилась новая цена акций?
Алгебра
Акции предприятия подорожали на 150%, но через год спрос на продукцию упал и цена акций понизилась до первночальной. На сколько процентов снизилась новая цена акций?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть начальная цена акций х, тогда после подорожания цена стала 2,5х. когда цена понизилась до первоначальной, она снизилась на 1.5х. Найдем процентное соотношение : 1.5/2.5=0.6=60%
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