Акции предприятия подорожали на 150%, но через год спрос на продукцию упал и цена акций понизилась до первночальной. На сколько процентов снизилась новая цена акций?

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Акции предприятия подорожали на 150%, но через год спрос на продукцию упал и цена акций понизилась до первночальной. На сколько процентов снизилась новая цена акций?

Автор: Гость