на каком матереке и в какой его части находятся уральские горы
Українська література
на каком матереке и в какой его части находятся уральские горы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уральские горы находятся в Евразии, в середине...на границе Европы и Азии
Гость:
материк Евразия, между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами.
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