Задача Пассажир, сидящий у окна поезда, движущегося со ско¬ростью υ1= 72 км/ч, видит встречный поезд, идущий со скоростью υ 2 = 3 1 ,4 км/ч, в течение 10 с. Определите длину встречного поезда.

Физика

Задача Пассажир, сидящий у окна поезда, движущегося со ско¬ростью υ1= 72 км/ч, видит встречный поезд, идущий со скоростью υ 2 = 3 1 ,4 км/ч, в течение 10 с. Определите длину встречного поезда.

Автор: Гость