Задача Пассажир, сидящий у окна поезда, движущегося со ско¬ростью υ1= 72 км/ч, видит встречный поезд, идущий со скоростью υ 2 = 3 1 ,4 км/ч, в течение 10 с. Определите длину встречного поезда.
Физика
Задача Пассажир, сидящий у окна поезда, движущегося со ско¬ростью υ1= 72 км/ч, видит встречный поезд, идущий со скоростью υ 2 = 3 1 ,4 км/ч, в течение 10 с. Определите длину встречного поезда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v1=72км/ч=20м/с, v2=31.4км/ч=8,7 м/с.Т.к поезда движутся навстречу то их скорости слаживаются. Находим длину поезда S=(v1+v2)*t= 287 м
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