в первые 4 часа работы рабочий изготавливал по 30 деталей в час а следующие 4 часа по 20 деталей в час. сколько деталей рабочий делал в час в среднем?
Математика
в первые 4 часа работы рабочий изготавливал по 30 деталей в час а следующие 4 часа по 20 деталей в час. сколько деталей рабочий делал в час в среднем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 * 30 = 120 деталей за первые 4 часа 2) 4 * 20 = 80 деталей за вторые 4 часа 3) 120 + 80 = 200 деталей всего изготовил 4) 4 + 4 = 8 часов время работы 5) 200 : 8 = 25 деталей в среднем делал рабочий за 1 час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первый день ученик решил 25% заданых ему задач на второй день "одну третью" всех задач а потом оставшиеся 10 задач.Ск-ко задач было заданно ученику?
Геометрия
Найдите площадь боковой и полной поверхностей правильной четырехугольной усеченной пирамиды со сторонами оснований 5 и 3 см и апофемой 3см
Физика
В цилиндре дизельного двигателя автомобиля температура воздуха в начале такта сжатия была 50град.С .Найти температуру воздуха в конце такта,если ег...
Физика
Для определения коэффициента поверхностного натяжения воды была использована пипетка с диаметром выходного отверстия 1,8 мм.Масса 50 капель оказало...
Алгебра