в первые 4 часа работы рабочий изготавливал по 30 деталей в час а следующие 4 часа по 20 деталей в час. сколько деталей рабочий делал в час в среднем?

Математика

в первые 4 часа работы рабочий изготавливал по 30 деталей в час а следующие 4 часа по 20 деталей в час. сколько деталей рабочий делал в час в среднем?

Автор: Гость