В цилиндре дизельного двигателя автомобиля температура воздуха в начале такта сжатия была 50град.С .Найти температуру воздуха в конце такта,если его объем уменьшается в 15 раз ,а давление возрастает в 40 раз.
Физика
В цилиндре дизельного двигателя автомобиля температура воздуха в начале такта сжатия была 50град.С .Найти температуру воздуха в конце такта,если его объем уменьшается в 15 раз ,а давление возрастает в 40 раз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
переведем градусы в кельвины 50 С= 323 К. воспользуемся уравнением менделеева- клапейрона pv=wrt. после такта уравнение примет вид 40pv/15=wrT или 8/3 pv=wrT. Поделим конечное уравнение на начальное и получим 8/3=T/t, отсюда T=8t/3=861.3. Перевдим в градусы цельсия и получаем ответ: 588,3 С
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Для определения коэффициента поверхностного натяжения воды была использована пипетка с диаметром выходного отверстия 1,8 мм.Масса 50 капель оказало...
Алгебра
Французский язык
1.Перечисляя признаки права ,студентка Коршунова назвала: 1)нормотворческую деятельность 2)государственный суверенитет 3)гарантированность прав и с...
Французский язык
Ученик 6-го класса школы №227 г.Москвы Туполев на период школьных каникул решил устроиться на работу в качестве курьера в редакцию газеты "Городско...