В цилиндре дизельного двигателя автомобиля температура воздуха в начале такта сжатия была 50град.С .Найти температуру воздуха в конце такта,если его объем уменьшается в 15 раз ,а давление возрастает в 40 раз.

Гость: Гость:

переведем градусы в кельвины 50 С= 323 К. воспользуемся уравнением менделеева- клапейрона pv=wrt. после такта уравнение примет вид 40pv/15=wrT или 8/3 pv=wrT. Поделим конечное уравнение на начальное и получим 8/3=T/t, отсюда T=8t/3=861.3. Перевдим в градусы цельсия и получаем ответ: 588,3 С