Ученик 6-го класса школы №227 г.Москвы Туполев на период школьных каникул решил устроиться на работу в качестве курьера в редакцию газеты "Городской вестник ". Родители не возражали против его трудоустройства . Однако в редакци...

Французский язык
Ученик 6-го класса школы №227 г.Москвы Туполев на период школьных каникул решил устроиться на работу в качестве курьера в редакцию газеты "Городской вестник ". Родители не возражали против его трудоустройства . Однако в редакции ему отказали в приеме на вакантную должность .Правомерны ли такие действия?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да правомерны. Согласно трудовому законадательству приём на работу несовершеннолетних детей с согласия родителей может быть в каникулярное время с14 лет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Поезд массой 500000кг. двигаясь с выключенным двигателем, за 1 минуту уменьшает скорость от 40 до 28 км/ч. Найти среднюю силу торможения.
Ответить
Биология
Які функції виконує плавальний міхур.
Ответить
Математика
Коля купил 5 одинаковых коробок карандашей, а Игорь - 3 такие же коробки. Коля купил на 20 карандашей больше, чем Игорь. Сколько карандашей в одной...
Ответить
Алгебра
Представьте число 50625 в виде произведения степеней простых чисел
Ответить
Химия
напишите электронные соединения формулы атомов фосфора и ванадия. к какому электронному семейству относится каждый из них?
Ответить