Ученик 6-го класса школы №227 г.Москвы Туполев на период школьных каникул решил устроиться на работу в качестве курьера в редакцию газеты "Городской вестник ". Родители не возражали против его трудоустройства . Однако в редакци...

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Ученик 6-го класса школы №227 г.Москвы Туполев на период школьных каникул решил устроиться на работу в качестве курьера в редакцию газеты "Городской вестник ". Родители не возражали против его трудоустройства . Однако в редакции ему отказали в приеме на вакантную должность .Правомерны ли такие действия?

Автор: Гость