напишите электронные соединения формулы атомов фосфора и ванадия. к какому электронному семейству относится каждый из них?

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фосфор Р -элемент 3-его периода и VА- группы Переодической системы, порядковый номер 15. Электронная формула атома (индекс низ 10 Ne)3s(индекс сверху над s2)3p(индекс сверху над р 3), устойчивая степень окисления в соединениях +V. неметалл, состоит из одного изотопа Ванадий V- элемент побочной 5 -ой группы, четвертого периода Системы Менделеева (Ar)3d(идекс сверху 3) 4s(индекс сверху 2) - металл, состоит из двух изотопов