напишите электронные формулы атомов фосфора и ванадия. К какому электронном семейству относится каждый из этих элементов?
Химия
напишите электронные формулы атомов фосфора и ванадия. К какому электронном семейству относится каждый из этих элементов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 P фосфор 1s 22s 22p 63s 23p3 23 V ванадий 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d3
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