сторну прямоугльника длина которой равна 24см в квадрате уменьшили на 8см и получили прямоугольник площадь которого на 96см в квадрате меньше площади данного прямоугольника .найдите площадь данного прямоугольника и периметр нов...
Математика
сторну прямоугльника длина которой равна 24см в квадрате уменьшили на 8см и получили прямоугольник площадь которого на 96см в квадрате меньше площади данного прямоугольника .найдите площадь данного прямоугольника и периметр нового прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-8=16 S=a*b S=24*b S=16*b +69 24*b=16*b+69 8*b=96 b=12 S=24*12=288 см^2 P=(24+12)*2=72 см
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