сторну прямоугльника длина которой равна 24см в квадрате уменьшили на 8см и получили прямоугольник площадь которого на 96см в квадрате меньше площади данного прямоугольника .найдите площадь данного прямоугольника и периметр нов...

Математика

сторну прямоугльника длина которой равна 24см в квадрате уменьшили на 8см и получили прямоугольник площадь которого на 96см в квадрате меньше площади данного прямоугольника .найдите площадь данного прямоугольника и периметр нового прямоугольника.

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