Масса грузовика без груза 810 кг. Масса груза,который он везет, в 3 раза меньше масы самого грузовика вместе с перевозимым им грузом. Найди массу грузовика вместе с перевозимым грузом?

Математика
Масса грузовика без груза 810 кг. Масса груза,который он везет, в 3 раза меньше масы самого грузовика вместе с перевозимым им грузом. Найди массу грузовика вместе с перевозимым грузом?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть груз х кг, тогда масса грузовика с грузом 810+х а это будет равно утроенному грузу 3х= 810 +х 2х=810 х=405 Масса грузовика с грузом 1215 кг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
площадь прямоугольника 24 кв см,периметр 20см.начерти этот прямоугольник.
Ответить
Геометрия
Найдите длину линейной диагонали прямого параллелепипеда, у которого основание - ромб со стороной 6см и угол 60градус, а высота параллелепипеда рав...
Ответить
Физика
придумать и решить 2 задачи про массу , плотность и объем
Ответить
Геометрия
площадь прямоугольной трапеции равна 120см2,а ее высота равна 8см.Найдите все стороны трапеций,если одно из оснований больше другого на 6см.
Ответить
Русский язык
прочитайте предложения.К обобщающим словам подберите подходящие по смыслу однородные члены. 1.И снова в небе вьются птицы:.. .2.Сразу стали слышны ...
Ответить