Масса грузовика без груза 810 кг. Масса груза,который он везет, в 3 раза меньше масы самого грузовика вместе с перевозимым им грузом. Найди массу грузовика вместе с перевозимым грузом?
Математика
Масса грузовика без груза 810 кг. Масса груза,который он везет, в 3 раза меньше масы самого грузовика вместе с перевозимым им грузом. Найди массу грузовика вместе с перевозимым грузом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть груз х кг, тогда масса грузовика с грузом 810+х а это будет равно утроенному грузу 3х= 810 +х 2х=810 х=405 Масса грузовика с грузом 1215 кг.
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