Масса грузовика без груза 810 кг. Масса груза,который он везет, в 3 раза меньше масы самого грузовика вместе с перевозимым им грузом. Найди массу грузовика вместе с перевозимым грузом?

Математика

Масса грузовика без груза 810 кг. Масса груза,который он везет, в 3 раза меньше масы самого грузовика вместе с перевозимым им грузом. Найди массу грузовика вместе с перевозимым грузом?

Автор: Гость