придумать и решить 2 задачи про массу , плотность и объем

Гость: Гость:

Задача 1. Архимед массой 70 кг осторожно опустился в полную ванну, закрыв нос, перелил через край 69,3 литра воды и после вскрикнул "Эврика". Какая плотность Архимеда, если он не умеет плавать? Решение: Если Архимед не умеет плавать, то его плотность больше, чем плотность воды (плотность воды 1 кг/л). Плотность Архимеда: 70 кг/69,3 л=1,01 кг/л. Задача 2. Решив отметить открытие, Архимед захотел искупаться в бассейне с шампанским. Плотность шампанского 0,98 г/л. Объем бассейна 10000 литров. Сколько нужно бутылок шампанского по 0,7 л? (Ответ: 10000/0,7=14286 штук) Сколько будет весить все шампанское в бассейне? (Ответ: 10000*0,98=9800 кг) Как далеко Архимед сможет заплыть в таком бассейне? (Ответ: совсем не сможет плыть, потому что Архимед не умеет плавать)