3х+7х-6=0
Алгебра
3х+7х-6=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+7х-6=0 10x=6 x=0.6
Гость:
3x+7x-6=0 10x=6 x=6/10 х=0,6
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