площадь прямоугольника 640м в квадрате,а длина стороны 40м.найти площадь квадрата,периметр которого равен периметру прямоугольника

Математика
площадь прямоугольника 640м в квадрате,а длина стороны 40м.найти площадь квадрата,периметр которого равен периметру прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b 640=a*40 a=16 P=(a+b)*2=(40+16)*2=112 Pквадрата=4a a=112/4=28 S=28*28=784
Гость:
640:40=16 (м) длина 2-й стор. 16+16+40+40=112(м) периметр прям.  112:4= 28(м) сторона квадр. 28х28= 784(кв.м) площадь кв.
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