5520-38 514 : 7 +3782=
Математика
5520-38 514 : 7 +3782=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5520-38 514 : 7 +3782= 1)38514\7=5502 2)5520-5502=18 3)18+3782=3800
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