Одна из дорожных бригад может заасфальтировать некоторый участок дороги на 4 ч быстрее,чем другая.за сколько часов может заасфальтировать участок каждая бригада,если известно,что за 24 ч совместной работы они заасфальтировали 5...

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Пусть х часов время работы 1 бригады, тогда х+4 время работы 2ой бригады.Составим уравнение для совместной работы: 1/х+1/(х+4)=5/24 , отсюда х=8. Значит 1 бригада заасфальтирует за 8 часов а вторая за 12 часов по отдельности.