Длина спортивного зала-25м.Оприделите ширину и высоту зала,если ширина составляет две пятых длины,а высота одна вторая ширины
Математика
Длина спортивного зала-25м.Оприделите ширину и высоту зала,если ширина составляет две пятых длины,а высота одна вторая ширины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*2/5=10 м ширина, 10*1/2=5м высота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Физика
Тело брошено со скоростью U0=20м/с под углом 30 градусов к горизонту.Пренебрегая сопротивлением воздуха,найти скорость тела,а так же его нормальное...
Русский язык
Математика
аня вася саша и даша живут в квартирах с разными номерами.номер васиной квартиры в 3 раза больше номера аниной и в 4 раза меньше номера сашиной.ном...