Длина спортивного зала-25м.Оприделите ширину и высоту зала,если ширина составляет две пятых длины,а высота одна вторая ширины

Математика
Длина спортивного зала-25м.Оприделите ширину и высоту зала,если ширина составляет две пятых длины,а высота одна вторая ширины
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*2/5=10 м ширина, 10*1/2=5м высота
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