Тело брошено со скоростью U0=20м/с под углом 30 градусов к горизонту.Пренебрегая сопротивлением воздуха,найти скорость тела,а так же его нормальное и тангенциальное ускорение через 1,5 сек.после начала движения.

Физика

Тело брошено со скоростью U0=20м/с под углом 30 градусов к горизонту.Пренебрегая сопротивлением воздуха,найти скорость тела,а так же его нормальное и тангенциальное ускорение через 1,5 сек.после начала движения.

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