Тело брошено со скоростью U0=20м/с под углом 30 градусов к горизонту.Пренебрегая сопротивлением воздуха,найти скорость тела,а так же его нормальное и тангенциальное ускорение через 1,5 сек.после начала движения.
Физика
Тело брошено со скоростью U0=20м/с под углом 30 градусов к горизонту.Пренебрегая сопротивлением воздуха,найти скорость тела,а так же его нормальное и тангенциальное ускорение через 1,5 сек.после начала движения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: ∨₀=20м/с α=30⁰ τ=1,5с ------------- ∨-?.ат-?.ан-? Решение: V=√(ν²₀-2∨₀gtSinα+g²t²)≈18м/с.ан=g Sinβ=10м/c²Sin60⁰=8.5м/c².аτ=g Cos60⁰ =5м/с.
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