Что такое биосинтез?

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Биосинтез- образование органических веществ, происходящее в живых клетках с помощью ферментов и внутриклеточных структур.Биосинтез осуществляется в процессе обмена веществ,всегда идет с потреблением энергии. Главным поставщиком энергии служит АТФ.Ферменты,отщепляя остатки фосфорной кислоты от молекул АТФ,обеспечивают выделение энергии и тем создает возможность ее использования для биосинтеза.