Что такое биосинтез?
Биология
Что такое биосинтез?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биосинтез- образование органических веществ, происходящее в живых клетках с помощью ферментов и внутриклеточных структур.Биосинтез осуществляется в процессе обмена веществ,всегда идет с потреблением энергии. Главным поставщиком энергии служит АТФ.Ферменты,отщепляя остатки фосфорной кислоты от молекул АТФ,обеспечивают выделение энергии и тем создает возможность ее использования для биосинтеза.
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