Определите тип хим. связи Арсин, Бромид

AsH3-арсин, химческое соединение мышьяка и водорода.Низкое значение дипольного момента свидетельствует о том что Связь близка к неполярной.As-H-H-H. Бромид чего именно - бромиды это соли.напишите полностью задание

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Арсин (если имеется в виду соединение мышьяка с водородом) - связь ковалентная полярная, так как вещество образовано химическими элементами с незначительно различающимися электроотрицательностями. В бромидах (если имеются в виду соединения брома с металлами) - связь ионная, так как бром и металлы имеют значительную разницу в электроотрицательностях