в кассе было 136 монет пятирублёвого и двухрублёвого достоинства на сумму 428 р. Сколько монет каждого достоинства было в кассе?
Алгебра
в кассе было 136 монет пятирублёвого и двухрублёвого достоинства на сумму 428 р. Сколько монет каждого достоинства было в кассе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- 5ти рублевых монет, у- 2х рублевых тогда получаем систему уравнений: 5х+2у=428 и х+у=136 решая систему получаем х=52 а у= 84, т.е. 5ти рублевых 52 монеты, а 2х рублевых 84 монеты
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