На базе хранилась 1 т апельсинов и мандаринов. Апельсины составляли 99% этих фруктов. Сколько килограммов апельсинов вывезли с базы, если их осталось 98 % от остатка фруктов?

Гость: Гость:

апельсинов было на базе 1000*0.99=990 кг, значит мандаринов 10 кг.Мандарины с базы не вывозили но их стало 2%, отсюда следует что фруктов стало 10/0.02=500 кг. Вычитаем из начальной массы получившуюся и получаем 1000-500= 500 кг апельсинов вывезли