определите силу,которая необходима ,чтобы удержать под водой пробковый спасательный пояс,массой 2,5 кг

Физика
определите силу,которая необходима ,чтобы удержать под водой пробковый спасательный пояс,массой 2,5 кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 2ому закону Ньютона F+mg=Fa. Fa- сила архимеда, а F- искомая сила. Отсюда F=Fa-mg=Pв*g*V-mg=mg(Pв/Pп-1). Рв-плотность воды, Рп-плотность пробки.Подставляя численные значения F=100 Н
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