какой объем О2 при н.у потребуется для окисления SO2, m-16 г в оксиде серы шести валентной уравнение: SO2+3O2--2SO3

Химия

какой объем О2 при н.у потребуется для окисления SO2, m-16 г в оксиде серы шести валентной уравнение: SO2+3O2--2SO3

Автор: Гость