какой объем О2 при н.у потребуется для окисления SO2, m-16 г в оксиде серы шести валентной уравнение: SO2+3O2--2SO3
Химия
какой объем О2 при н.у потребуется для окисления SO2, m-16 г в оксиде серы шести валентной уравнение: SO2+3O2--2SO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 SO2 + O2 = 2 SO3 n(SO2)=16г:64г/моль=0,25 моль По уравнению реакции 2 моль SO2 реагирует с 1 моль О2, следовательно 0,25 моль SO2 будет реагировать с 0,125 моль О2. V(O2)= 0,125 моль х 22,4 л/моль = 2,8 л
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