Я принёс 220 орехов и раздал по 4 ореха каждому мальчику и по3- каждой девочке. В школе вдвое больше мальчиков.чем девочек. Сколько тех и других?

Математика

Я принёс 220 орехов и раздал по 4 ореха каждому мальчику и по3- каждой девочке. В школе вдвое больше мальчиков.чем девочек. Сколько тех и других?

Автор: Гость