Я принёс 220 орехов и раздал по 4 ореха каждому мальчику и по3- каждой девочке. В школе вдвое больше мальчиков.чем девочек. Сколько тех и других?
Математика
Я принёс 220 орехов и раздал по 4 ореха каждому мальчику и по3- каждой девочке. В школе вдвое больше мальчиков.чем девочек. Сколько тех и других?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*2=8 так как вдвое больше мальчиков.чем девочек, 8+3=11 220/11=20 девочек 20*2=40 мальчиков проверим 4*40+20*3=160+60=220
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