написать 100 шестью одинаковыми цифрами, девятью различными цифрами. (можно использовать знаки +,-,: )
Математика
написать 100 шестью одинаковыми цифрами, девятью различными цифрами. (можно использовать знаки +,-,: )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
99/99 +99=100
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