от населенного пункта до ближайшей станции туристы едут на автобусе.Если автобус будет ехать со скоростью 60км/ч, то они прибудут на станцию на 20 мин раньше.Если автобус будет ехать со скоростью 50 км/ч,то они прибудут на стан...
Математика
от населенного пункта до ближайшей станции туристы едут на автобусе.Если автобус будет ехать со скоростью 60км/ч, то они прибудут на станцию на 20 мин раньше.Если автобус будет ехать со скоростью 50 км/ч,то они прибудут на станцию на 12 мин позже. Какова расстояние от населенного пункта до ближайшей станции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть S это расстояние. Тогда s\60 время в часах, а планируемое время S\V Составим уравнение S\60+1\3=S\V. Рассмотрим вторую ситуацию S\50 время в часах, а планируемое время S\V. Составим уравнение S\50-1\5=S\V Составим равенство S\60+1\3=S\50-1\5 Тогда S\60-S\50=_1\5-1\3 5S-6S\300=-3-5\15 S\300=8\15 S=8*300\15=160 км
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