от населенного пункта до ближайшей станции туристы едут на автобусе.Если автобус будет ехать со скоростью 60км/ч, то они прибудут на станцию на 20 мин раньше.Если автобус будет ехать со скоростью 50 км/ч,то они прибудут на стан...

Математика

от населенного пункта до ближайшей станции туристы едут на автобусе.Если автобус будет ехать со скоростью 60км/ч, то они прибудут на станцию на 20 мин раньше.Если автобус будет ехать со скоростью 50 км/ч,то они прибудут на станцию на 12 мин позже. Какова расстояние от населенного пункта до ближайшей станции?

Автор: Гость