Собственная скорасть катера в 10 рза больше скорости течения реки ЗА 5 часов катер прошел 90 км пути против течения Найдите собственную скорость и скорость те чения реки

Математика

Собственная скорасть катера в 10 рза больше скорости течения реки ЗА 5 часов катер прошел 90 км пути против течения Найдите собственную скорость и скорость те чения реки

Автор: Гость