Собственная скорасть катера в 10 рза больше скорости течения реки ЗА 5 часов катер прошел 90 км пути против течения Найдите собственную скорость и скорость те чения реки
Математика
Собственная скорасть катера в 10 рза больше скорости течения реки ЗА 5 часов катер прошел 90 км пути против течения Найдите собственную скорость и скорость те чения реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x скорость реки 10x-x=9x 90/5=18 9x=18 x=2 скорость реки 2*10=20 скорость катера
Гость:
Пусть скорость течения х км/ч, тогда скорость катера 10х км/ч, Тогда скорость катера против течения 10х - х = 9х км/ч. Тогда 9х = 90 : 5. 9х = 18; х = 2 км/ч скорость течения. 2 * 10 = 20 км/ч скорость катера.
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