Убедиться в определенности системы уравнений и решить ее: по формулам Крамера, с помощью обратной матрицы, методом Гаусса. 2х-у-3z=-9; х+5у+z=20; 3х+4у+2z=15

Математика

Убедиться в определенности системы уравнений и решить ее: по формулам Крамера, с помощью обратной матрицы, методом Гаусса. 2х-у-3z=-9; х+5у+z=20; 3х+4у+2z=15

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